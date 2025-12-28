МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ночью над Россией сбили 63 украинских БПЛА

ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Курской, Воронежской и Рязанской областях, Республике Северная Осетия-Алания, Ставропольском крае, Республике Крым и над Азовским морем.
18-01-2026 07:41
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили ночью над РФ 63 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 23:00 мск 17 января до 7:00 мск 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 23 дрона перехватили над территорией Белгородской области, 13 - в Брянской области. Еще по шесть аппаратов сбили в Ростовской области и Республике Северная Осетия-Алания, по четыре - над Астраханской и Волгоградской областями, два - в Курской области и по одному в Воронежской и Рязанской областях, Ставропольском крае, Республике Крым и над Азовским морем.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 17 января сбили 99 дронов ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
