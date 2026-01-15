«Грады» накрыли укрепления ВСУ в Днепропетровской области

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» из состава группировки войск «Восток» нанесли удар по укрепленным позициям ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, украинские подразделения заранее оборудовали на этом участке опорные пункты и долговременные укрытия, используя подвальные помещения и хозяйственные постройки. Там же, как утверждается, располагались расчеты беспилотников и точки запуска БПЛА, которые применялись для разведки и сдерживания действий российских штурмовых подразделений.

Позиции выявили операторы беспилотных систем, которые провели разведку, уточнили координаты целей и передали их артиллеристам. После этого расчеты РСЗО выдвинулись на огневые рубежи и нанесли удар реактивными снарядами по обнаруженным объектам.

В результате огневого воздействия, по информации Минобороны, были разрушены укрепленные позиции и укрытия, а также объекты, задействованные в обеспечении работы украинских беспилотников на данном направлении.

Ранее на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике артиллерийские подразделения группировки войск «Юг» применили реактивные системы залпового огня «Град» для поражения позиций ВСУ. В результате удара были уничтожены наблюдательный пункт и огневая точка противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.