ВС РФ уничтожили переправу боевиков через реку Оскол в Харьковской области

ВКС России пресекли попытку украинских боевиков переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Была обнаружена переправа через р. Оскол в районе н. п. Осиново Харьковской области, активно используемая подразделениями ВСУ для переброски техники, войск и грузов», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что уничтожение переправы осуществили с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. По данным записи оперативного контроля, цель была поражена.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения нескольких разведывательно-ударных беспилотников ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.