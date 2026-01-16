МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ уничтожили переправу боевиков через реку Оскол в Харьковской области

Удар по цели был нанесен с применением нескольких авиабомб ФАБ-500.
16-01-2026 09:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВКС России пресекли попытку украинских боевиков переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Была обнаружена переправа через р. Оскол в районе н. п. Осиново Харьковской области, активно используемая подразделениями ВСУ для переброски техники, войск и грузов», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что уничтожение переправы осуществили с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. По данным записи оперативного контроля, цель была поражена.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения нескольких разведывательно-ударных беспилотников ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВКС РФ #ВС РФ #Харьковская область #переправа
