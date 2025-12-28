МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Т-80БВ уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Днепропетровской области

В результате огневого воздействия 125-миллиметровыми снарядами были уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ и укрытия расчетов беспилотной авиации. Это осложнило противнику применение дронов на данном участке.
14-01-2026 18:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Восток» нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Как сообщается, перед выходом бронетехники на огневые позиции операторы разведывательных БПЛА выявили и уточнили районы размещения расчетов беспилотной авиации противника. Полученная информация позволила танковым экипажам работать прицельно по укрытиям, где располагались пункты управления дронами.

Огонь велся с закрытых позиций сериями по четыре-пять выстрелов. Сразу после выполнения задачи танки покидали район, чтобы избежать ответного удара и не дать противнику определить их местоположение.

По словам командира танка с позывным Кудрявый, интенсивность работы зависит от погодных условий и данных разведки - экипажи могут выдвигаться на огневые рубежи несколько раз в сутки, действуя быстро и маневренно. Целями становятся пункты управления БПЛА, опорные позиции и участки в лесополосах.

В результате таких действий, как утверждается, были выведены из строя пункты управления беспилотниками и укрытия операторов дронов, что снизило возможности применения БПЛА ВСУ на этом участке.

На Харьковском направлении танковые экипажи используют беспилотники в том числе для проверки маскировки боевых машин. Такой подход позволяет снизить риск обнаружения техники с воздуха, рассказал корреспонденту Владиславу Кустову командир танка Т-80БВМ с позывным Сержант. По его словам, перед завершением маскировки экипаж поднимает собственный дрон и оценивает, насколько танк заметен сверху и со стороны дорог.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#танки #спецоперация #Т-80БВ #Днепропетровская область
