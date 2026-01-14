МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Град» уничтожил наблюдательный пункт и огневую точку боевиков в ДНР

В результате огневого воздействия укрытия противника были уничтожены вместе с находившимися в них военнослужащими ВСУ.
14-01-2026 13:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике артиллерийские подразделения группировки войск «Юг» применили реактивные системы залпового огня «Град» для поражения позиций ВСУ. В результате удара были уничтожены наблюдательный пункт и огневая точка противника.

Как сообщили в Минобороны России, цели выявили в ходе воздушной разведки. Операторы беспилотных летательных аппаратов зафиксировали элементы фортификационных сооружений, оборудованных в жилой застройке населенного пункта Артема. Полученные координаты оперативно передали на пункт управления артиллерийским огнем.

После оценки обстановки командование приняло решение задействовать реактивную артиллерию. Расчет РСЗО БМ-21 «Град» выдвинулся на огневую позицию и нанес удар по выявленным объектам. По данным ведомства, в результате огневого воздействия укрепления были разрушены, а находившаяся в них живая сила ВСУ уничтожена.

Ранее сообщалось, что расчет артиллерийского орудия «Гиацинт-Б» уничтожил несколько оборудованных позиций ВСУ на Константиновском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #РСЗО #Град #группировка юг
