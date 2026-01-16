МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минобороны показало кадры из освобожденного Закотного в ДНР

Слаженная работа подразделений разведки, огневая поддержка артиллерии и эффективная работа расчетов войск беспилотных систем позволили блокировать все попытки противника удержать населенный пункт.
16-01-2026 15:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На опубликованном видео, снятом с беспилотников, видны разрушенные жилые постройки и хозяйственные здания, а также участки местности с остатками укреплений и позиций, ранее использовавшихся противником.

В одном из эпизодов зафиксирован российский флаг, установленный среди разрушенной застройки. Общие планы показывают дороги и прилегающие к населенному пункту поля, что позволяет оценить масштабы боевых действий и характер местности.

Как сообщили в Минобороны, в ходе продолжающихся наступательных действий населенный пункт Закотное был взят под контроль силами 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской бригады. Отмечается, что продвижение обеспечивалось за счет взаимодействия разведывательных подразделений, артиллерийской поддержки и работы расчетов беспилотных систем.

По данным ведомства, эти действия позволили сорвать попытки противника удержать позиции в населенном пункте и завершить его взятие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Закотное
