Герасимов: группировка войск «Днепр» наступает в направлении Запорожья

Военнослужащие группировки войск «Днепр» наступают в направлении города Запорожье. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Соединения и воинские части группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье. Освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское», - уточнил он.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ заявил, что российские военнослужащие завершают освобождение Купянска-Узлового. Бои за город ведутся с участием военнослужащих группировки войск «Запад».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.