FPV-дроны поразили автомобиль, два квадроцикла и две патч-антенны ВСУ

Расчеты FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем поразили технику и элементы связи ВСУ в Сумской области. Это следует из опубликованных Минобороны России видеокадров.

На кадрах с бортовых камер дронов зафиксировано поражение автомобиля и двух квадроциклов, которые использовались противником для передвижения, а также выведение из строя двух патч-антенн - элементов системы связи и управления.

Судя по видеоматериалам, техника находилась на проселочных дорогах и в лесистой местности. Применение FPV-дронов позволило действовать прицельно и с минимальным временем пребывания над целью.

Ранее ведомство опубликовало видеозапись удара по пункту временной дислокации и объекту, связанному с работой подразделения беспилотной авиации ВСУ, в населенном пункте Пристань Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.