МО РФ: танкер «Матильда» 13 января подвергся атаке украинских беспилотников

БПЛА атаковали судно на удалении около 100 километров от Анапы.
14-01-2026 14:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вчера, 13 января, в акватории Черного моря танкер «Матильда», следовавший под флагом Мальты, подвергся атаке двух украинских ударных беспилотников, после чего с судна был передан сигнал бедствия по международному каналу безопасности.

Как сообщили в Минобороны России, сигнал был принят около 10.15 по московскому времени. В момент происшествия танкер находился примерно в 100 километрах от Анапы, у побережья Краснодарского края.

Bloomberg писал об атаке на два нефтяных танкера - «Матильда» и «Дельта Хармони», находившиеся в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Как сообщало СМИ, суда ожидали загрузки казахстанской нефтью и временно отошли от терминала.

По предварительной информации, в результате удара были повреждены элементы грузового оборудования, однако суда сохранили плавучесть. В казахстанской компании  «Казмунайгаз» подтвердили, что на борту «Матильды» произошел взрыв без последующего возгорания, пострадавших среди экипажа нет, а само судно, по оценкам специалистов, остается мореходным. Загрузка танкера была запланирована на 18 января.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Матильда #беспилотники #МО РФ #танкер
