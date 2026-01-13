Операторы беспилотных систем группировки войск «Восток» сорвали попытку противника перебросить и скрытно сосредоточить резервы в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Воспользовавшись сложными погодными условиями, украинские подразделения предприняли попытку подвоза личного состава и техники для подготовки контратаки в направлении Гуляйполя. Однако перемещения автотранспорта и легкой техники были своевременно зафиксированы расчетами БПЛА.

В ходе воздушного наблюдения операторы установили маршруты движения техники, места остановок и районы предполагаемого сосредоточения живой силы. После уточнения координат по выявленным целям были нанесены удары беспилотниками.

На маршрутах выдвижения была уничтожена автомобильная техника, использовавшаяся для доставки личного состава и материальных средств. Большинство пикапов и багги ликвидировали еще на подступах вместе с находившимися в них военнослужащими. Кроме того, в одном из районов сосредоточения была поражена боевая бронированная машина противника.

В результате действий операторов беспилотных систем группировки «Восток» попытка накопления резервов была сорвана, а подготовка контратаки на данном участке - пресечена.

Президенту России Владимиру Путину доложили о взятии Гуляйполя 27 декабря, во время посещения командного пункта Объединенной группировки войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.