«Герани» поразили место хранения и пункт управления БПЛА в Сумской области

Минобороны России показало кадры удара по месту хранения беспилотников и пункту управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Мироновка Сумской области. Объекты были поражены с применением ударных дронов «Герань-2», сообщили в ведомстве.

На опубликованном видео представлены фрагменты объективного контроля. На кадрах видно, как в ночных условиях цели выявляются с помощью тепловизионных и инфракрасных средств наблюдения. Четко просматриваются здания, подъездные дороги и участки с повышенной тепловой активностью.

После подтверждения координат по объектам наносится удар. В момент попадания фиксируется яркая вспышка, затем следует детонация и возгорание. Видно распространение очагов пожара на территории объекта.

Ранее ведомство показало уничтожение украинской электроподстанции, которая использовалась для снабжения энергией подразделений ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.