Жалоб нет: прошедшие вакцинацию от COVID-19 добровольцы рассказали о самочувствии

Участники клинических испытаний вакцины от COVID-19 находятся под постоянным наблюдением специалистов. Медики осматривают их по несколько раз в день. У медиков она доведена до автоматизма.

Такого пристального внимания к физическому состоянию добровольцев требует строгий план эксперимента. Чтобы на все 100% понимать, как ведет себя вакцина в организме человека, каждый доброволец должен фиксировать малейшее изменение самочувствия.

«Конечно, пытаешься найти у себя какие-то симптомы. Но, самочувствие было достаточно хорошим. Нам необходимо вести дневники. Каждый день мы записываем, есть ли какие-то симптомы, жалобы», - поделилась участник эксперимента Юлия.

Станислав, как и Юлия из второй группы добровольцев. Неделю назад им ввели первый из двух компонентов экспериментальной вакцины. Сейчас, спустя несколько дней, рассказывают они, от переживаний не осталось и следа.

«Присутствовало определенное волнение, связанное с тем, что не было достоверной информации о том, как именно мой организм отреагирует на вакцину. Но, вакцинация и недельное наблюдение у медиков показало, что мой организм прекрасно справился, и никаких нежелательных эффектов не было. Ни аллергии, ни повышения температуры я не заметил за собой», - рассказал Станислав.

Меньше чем через три недели второй группе добровольцев введут второй компонент вакцины. Он позволит закрепить развитие стойкого иммунитета к коронавирусной инфекции.

«Вторая группа добровольцев, которые получили компонент номер один, чувствуют себя хорошо. Жалоб не предъявляют. У них плановые осмотры ежедневные. И перед введением компонента номер два, на 21 сутки, они пройдут полный объем обследования. Будут сданы анализы, ЭГК, осмотрены врачами», - сообщила врач-соисследователь Светлана Волчихина.

Чтобы соблюсти чистоту эксперимента, первая и вторая группы добровольцев изолированы друг от друга. Они находятся на разных этажах филиала госпиталя Бурденко и никак между собой не пересекаются.

У добровольцев из первой группы, которым первым ввели экспериментальную вакцину еще две недели назад, сегодня середина или экватор периода наблюдения, и уже через две недели они смогут отправиться домой.