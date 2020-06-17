Главком Сухопутных войск РФ рассказал о подготовке к Параду Победы

Подготовка к военным парадам в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне близится к завершению. В городах-героях, а также в других населенных пунктах, в которых дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых объединений и Каспийской флотилии, парадные расчеты приступают к заключительным тренировкам. Об этом рассказал главком сухопутных войск Олег Салюков.

«Пешая и механизированная колонны пройдут по тем же улицам и центральным площадям городов, по которым им предстоит передвигаться 24 июня. Именно в этот день в 10 утра по местному времени начнутся военные парады, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» - отметил главком.

Пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой пришлось отложить уже начавшиеся тренировки военнослужащих, внесла свои коррективы в общий график, добавил Салюков. Занятия пришлось отменить, а военнослужащих вернуть в места постоянной дислокации.

«После того, как президентом России была объявлена новая дата парада Победы, в гарнизонах началось возвращение парадных расчетов к местам совместных тренировок. При этом возвращали только тех, кто уже выработал иммунитет к COVID-19, либо не был инфицирован. Перед отправкой, а затем еще раз по прибытию участники парадов были протестированы на наличие новой коронавирусной инфекции. К тренировкам военные медики допустили только полностью здоровых», - акцентировал внимание главнокомандующий Сухопутными войсками России.

В настоящее время тренировки возобновлены в соответствии с ранее утвержденным графиком. Несмотря на длительный перерыв, восьмого июня на первых занятиях в Алабино был показан довольно высокий уровень строевой подготовки, отметил главком.

«Все это благодаря добросовестному отношению военнослужащих, прежде всего офицеров, возглавляющих парадные расчеты своих воинских частей и военных учебных заведений. В Алабино мы провели семь тренировок, в том числе совместных с привлечением техники, а 10 и 15 июня совершила пролеты и авиация», - рассказал Салюков.

Главком особо отметил, что все военнослужащие, участники тренировок парада Победы, проходят регулярное медицинское освидетельствование. Во избежание распространения коронавирусной инфекции, все они обеспечены санитайзерами и средствами индивидуальной защиты от коронавируса. Вся боевая техника регулярно проходит процедуру дезинфекции, чтобы ничего не помешало широко и торжественно отметить юбилей Великой Победы над фашизмом.

