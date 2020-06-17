Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Главком Сухопутных войск РФ рассказал о подготовке к Параду Победы

Ян Брацкий
00:03 17.06.2020
Несмотря на длительный перерыв в тренировках, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, личный состав парадных расчетов продемонстрировал высокую дисциплину и выучку.
Главком Сухопутных войск РФ рассказал о подготовке к Параду Победы
© Фото: Минобороны РФ

Подготовка к военным парадам в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне близится к завершению. В городах-героях, а также в других населенных пунктах, в которых дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых объединений и Каспийской флотилии, парадные расчеты приступают к заключительным тренировкам. Об этом рассказал главком сухопутных войск Олег Салюков.

«Пешая и механизированная колонны пройдут по тем же улицам и центральным площадям городов, по которым им предстоит передвигаться 24 июня. Именно в этот день в 10 утра по местному времени начнутся военные парады, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» - отметил главком.

Пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой пришлось отложить уже начавшиеся тренировки военнослужащих, внесла свои коррективы в общий график, добавил Салюков. Занятия пришлось отменить, а военнослужащих вернуть в места постоянной дислокации.

«После того, как президентом России была объявлена новая дата парада Победы, в гарнизонах началось возвращение парадных расчетов к местам совместных тренировок. При этом возвращали только тех, кто уже выработал иммунитет к COVID-19, либо не был инфицирован. Перед отправкой, а затем еще раз по прибытию участники парадов были протестированы на наличие новой коронавирусной инфекции. К тренировкам военные медики допустили только полностью здоровых», - акцентировал внимание главнокомандующий Сухопутными войсками России.

В настоящее время тренировки возобновлены в соответствии с ранее утвержденным графиком. Несмотря на длительный перерыв, восьмого июня на первых занятиях в Алабино был показан довольно высокий уровень строевой подготовки, отметил главком.

«Все это благодаря добросовестному отношению военнослужащих, прежде всего офицеров, возглавляющих парадные расчеты своих воинских частей и военных учебных заведений. В Алабино мы провели семь тренировок, в том числе совместных с привлечением техники, а 10 и 15 июня совершила пролеты и авиация», - рассказал Салюков.

Главком особо отметил, что все военнослужащие, участники тренировок парада Победы, проходят регулярное медицинское освидетельствование. Во избежание распространения коронавирусной инфекции, все они обеспечены санитайзерами и средствами индивидуальной защиты от коронавируса. Вся боевая техника регулярно проходит процедуру дезинфекции, чтобы ничего не помешало широко и торжественно отметить юбилей Великой Победы над фашизмом. 
  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.06.2020, 15:44
Путин заявил, что в России удалось сгладить последствия пандемии коронавируса
Дата17.06.2020, 00:00
Парады во всей красе: на сайте Минобороны РФ открыт раздел, посвященный торжествам 24 июня
Дата16.06.2020, 06:51
Фергюсон вызвал Макгрегора на бой
Дата16.06.2020, 14:18
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Дата12.06.2020, 18:15
«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:03 Армия
Главком Сухопутных войск РФ рассказал о подготовке к Параду Победы
00:01 Армия
Гаранты мира: в какой очередности боевая техника проедет по Красной площади 24 июня
00:00 Армия
Парады во всей красе: на сайте Минобороны РФ открыт раздел, посвященный торжествам 24 июня
23:15 Эксклюзив
Видео
Эксперт объяснил, что изменит статус партнера расширенных возможностей НАТО для Украины
22:36 В стране и мире
Видео
Более 750 тысяч москвичей решили дистанционно голосовать по поправкам в Конституцию
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В РАН рассказали об опасности окрошки на квасе для ряда людей
Видео
Отбился велосипедом: опубликованы кадры нападения медведя на двух спортсменов на Камчатке
Ученые раскрыли тайну космической «сигары»
Ученые оценили убытки России от таяния вечной мерзлоты
В WhatsApp запустили функцию электронных платежей
Видео
Не помещается в ладони: кадры крупного града, прошедшего в Карачаево-Черкессии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.