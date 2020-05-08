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Атомные подлодки и «Адмирал Нахимов»: в Минобороны рассказали о вооружении судов ракетой «Циркон»

Анна Касаткина
06:02 08.05.2020
Планируется, что «Циркон» примут на вооружение в 2020-2021 годах.
Атомные подлодки и «Адмирал Нахимов»: в Минобороны рассказали о вооружении судов ракетой «Циркон»
© Фото: wikimedia.org

Многоцелевые атомные подлодки, фрегаты и атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Об этом рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«"Циркон" предназначен для вооружения атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ, надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 11442 "Адмирал Нахимов"», - сообщил он в интервью журналу «Национальная оборона».

«Циркон» - гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Она будет иметь скорость 9 Махов, что в девять раз выше скорости звука, дальность полета составит более тысячи километров, напоминает РИА Новости.

Планируется, что «Циркон» примут на вооружение в 2020-2021 годах. В ближайшее время пройдут первые испытания ракеты с борта субмарины.

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