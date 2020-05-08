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Итоги работы: в Ломбардии прошел российско-итальянский брифинг по борьбе с COVID-19

Ян Брацкий
05:20 08.05.2020
Российские военные медики находились в Италии с 22 марта и за время командировки провели дезинфекцию огромных площадей.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Российские военные медики и представители властей Ломбардии приняли участие в брифинге по итогам деятельности сводного отряда в Италии. Сегодня они завершили свою работу.

Более 100 российских военных специалистов прибыли в охваченную коронавирусной инфекцией страну 22 марта 2020 года. После проведения необходимых консультаций и оценок, российские специалисты приступили к оказанию практической помощи в борьбе с инфекцией. Работу начали в Бергамо - городе с самой непростой эпидемиологической обстановкой.

Силами российских военных медиков в Бергамо был развернут полевой госпиталь, оборудованный всем необходимым для спасения жизней пациентов. С 6 апреля по 7 мая 2020 года российские военные специалисты приняли на лечение 115 заболевших коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим медикам 76 пациентов успешно выздоровели и смогли вернуться к своим близким совершенно здоровыми.

«Десятки городов двух провинций области Ломбардия, где обработаны лечебно-оздоровительные учреждения – это более двух миллионов квадратных метров. Семьдесят шесть тяжело больных вылечены, а это спасенные жизни - это показатель работы», - подвел итог заместитель начальника войск РХБЗ Сергей Кикоть.

В состав интернациональных бригад, работающих в полевом госпитале в Бергамо, входили врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурили российские переводчики, которые помогали в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны были задействованы 8 врачебно-сестринских бригад в составе 32 медицинских специалистов, которые осуществляли прием и лечение больных в отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени тяжести. Дежурство врачебно-сестринских бригад было организовано круглосуточно в 3 смены.

После окончания дезинфекционных мероприятий в провинции Бергамо по просьбе руководства Ломбардия российские и итальянские военнослужащие приступили к оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в провинции Брешиа.

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