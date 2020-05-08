Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Коронавирус ТЕГИ

Из России с любовью: военнослужащие РФ завершили работу по борьбе с COVID-19 в Ломбардии

Анна Касаткина
05:00 08.05.2020
Специалистами войск РХБ защиты совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 93 населенных пунктах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военнослужащие завершили дезинфекцию пансионатов для престарелых и прилегающих территорий в провинции Брешиа в Ломбардии. Финальным этапом стала обработка зданий в городе Люмизано 7 мая, куда специалисты Минобороны совместно с итальянскими коллегами совершили 60-километровый марш из Бергамо.

В тот же день власти Ломбардии встретились с российскими военнослужащими. В ходе брифинга президент области Ломбардия Аттилио Фонтана выразил благодарность российским специалистам.

«Вы приехали в один из сложнейших моментов для области Ломбардия и провинции Бергамо. В это время мы переживали то, с чем никто еще не сталкивался. Вы приехали и начали оказывать конкретную помощь, что бы разгрузить наших медиков, которые уже месяц до этого тяжело работали. Но кроме конкретной помощи вы привезли еще чувство солидарности и взаимопомощи. Это дало нам уверенность, что мы не одни», - сказал он.

Начальник межвидового оперативного командования генерального штаба вооруженных сил Итальянской Республики генерал-лейтенант Портоллано подчеркнул небывалый уровень взаимодействия, профессионализма и дисциплинированности.

«Ваша помощь этому региону была просто исключительна, ее бесконечно ценят местные жители. Все мы очень ценим ваш профессионализм, вашу дисциплину, но самое главное - вашу человечность. Вы навсегда останетесь в нашей памяти, в памяти жителей провинций Бергамо и Брешиа, как люди, оказавшие нам важнейшую помощь... От лица нашего командования, всех итальянцев и граждан тех коммун, которые вы обработали, спасибо вам от всего сердца», - обратился он к российским военнослужащим.

Всего специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 93 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 120 зданий и сооружений, более 1 млн 200 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 500 тысяч квадратных метров дорог. В противоэпидемических мероприятиях задействовали расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.05.2020, 16:04
Путин прокомментировал возможность снятия ограничений по коронавирусу
Дата08.05.2020, 04:59
Триколор в небе: в День Победы в Москве выпустят салют в цветах флага РФ
Дата07.05.2020, 10:20
В КХЛ решили не определять чемпиона Лиги и обладателя Кубка Гагарина
Дата07.05.2020, 10:42
«Терминаторы» и «Крокодилы» над Владикавказом: кадры репетиции Парада Победы
Дата08.05.2020, 00:00
«Последний день перед Победой»: Минобороны РФ рассекретило архивы об освобождении Праги
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
06:21 Армия
Видео
Военные химики ЦВО продезинфицировали улицы и парки в Самарской области
06:00 Армия
Видео
«Друзья и братья»: мэр сербского города Лиг поблагодарил россиян за помощь в борьбе с COVID-19
05:20 Армия
Видео
Итоги работы: в Ломбардии прошел российско-итальянский брифинг по борьбе с COVID-19
05:00 Армия
Видео
Из России с любовью: военнослужащие РФ завершили работу по борьбе с COVID-19 в Ломбардии
03:50 В стране и мире
Цитрусовый картель: ФАС заподозрила сговор на рынке лимонов
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
06:21 Армия
Видео
Военные химики ЦВО продезинфицировали улицы и парки в Самарской области
05:20 Армия
Видео
Итоги работы: в Ломбардии прошел российско-итальянский брифинг по борьбе с COVID-19
05:10 ОПК
Гиперзвуковой «Циркон» впервые испытают с борта подводной лодки
05:00 Армия
Видео
Из России с любовью: военнослужащие РФ завершили работу по борьбе с COVID-19 в Ломбардии
04:59 Армия
Видео
Триколор в небе: в День Победы в Москве выпустят салют в цветах флага РФ
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Психолог объяснила, почему людей тянет на эксперименты с внешностью во время карантина
Дерматолог рассказала об опасности использования антисептиков
Смертельный коктейль: ученые объяснили причины высокой заразности коронавируса
«Захват аэропорта и вывоз Мадуро в США»: в Венесуэле опубликовали видео допроса задержанного наемника
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Видео
Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.