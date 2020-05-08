Из России с любовью: военнослужащие РФ завершили работу по борьбе с COVID-19 в Ломбардии

Российские военнослужащие завершили дезинфекцию пансионатов для престарелых и прилегающих территорий в провинции Брешиа в Ломбардии. Финальным этапом стала обработка зданий в городе Люмизано 7 мая, куда специалисты Минобороны совместно с итальянскими коллегами совершили 60-километровый марш из Бергамо.

В тот же день власти Ломбардии встретились с российскими военнослужащими. В ходе брифинга президент области Ломбардия Аттилио Фонтана выразил благодарность российским специалистам.

«Вы приехали в один из сложнейших моментов для области Ломбардия и провинции Бергамо. В это время мы переживали то, с чем никто еще не сталкивался. Вы приехали и начали оказывать конкретную помощь, что бы разгрузить наших медиков, которые уже месяц до этого тяжело работали. Но кроме конкретной помощи вы привезли еще чувство солидарности и взаимопомощи. Это дало нам уверенность, что мы не одни», - сказал он.

Начальник межвидового оперативного командования генерального штаба вооруженных сил Итальянской Республики генерал-лейтенант Портоллано подчеркнул небывалый уровень взаимодействия, профессионализма и дисциплинированности.

«Ваша помощь этому региону была просто исключительна, ее бесконечно ценят местные жители. Все мы очень ценим ваш профессионализм, вашу дисциплину, но самое главное - вашу человечность. Вы навсегда останетесь в нашей памяти, в памяти жителей провинций Бергамо и Брешиа, как люди, оказавшие нам важнейшую помощь... От лица нашего командования, всех итальянцев и граждан тех коммун, которые вы обработали, спасибо вам от всего сердца», - обратился он к российским военнослужащим.

Всего специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 93 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 120 зданий и сооружений, более 1 млн 200 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 500 тысяч квадратных метров дорог. В противоэпидемических мероприятиях задействовали расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.