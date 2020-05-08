Разведку у границ РФ на этой неделе вели 24 иностранных летательных аппарата
Нарушений госграницы не допущено, сообщили в Минобороны РФ.
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Разведывательную деятельность вдоль границ России на этой неделе вели 19 иностранных самолетов и пять беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Дежурным по ПВО силами нарушений госграницы РФ не допущено», - сообщили в ведомстве.
В Вооруженных силах в рамках боевой подготовки на этой неделе выполнено 186 летных смен на 78 аэродромах. По гособоронзаказу отремонтированы и доставлены в войска самолеты Ан-2 и Ил-20.