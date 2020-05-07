Парад военной авиации: в Новосибирске прошла генеральная репетиция к 9 мая

В Новосибирске состоялась генеральная репетиция воздушного парада, который состоится 9 мая. Армейская авиация пролетела над площадью Ленина, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. В ходе генеральной репетиции летчики отработали все элементы предстоящего торжественного мероприятия, чтобы во всей красе показать свои боевые машины.

В пролете задействованы десять единиц авиационной военной техники, такие как: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31. На 9 мая демонстрационный пролет авиации состоится в 10.30 по местному времени.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.