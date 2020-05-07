Шойгу провел переговоры с министром обороны Монголии

Министр обороны России Сергей Шойгу пообщался по видеосвязи со своим монгольским коллегой Нямаагийном Энхболдом.

«Рад встрече с Вами. 9 мая мы будем отмечать 75-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», - сказал глава российского военного ведомства.

Шойгу сказал, что Монголия первой пришла на помощь Советскому Союзу, когда на него вероломно напала гитлеровская Германия и отметил, что Россия помнит, какую важную роль сыграла тогда поддержка Монголии.

«Для нужд фронта было поставлено порядка пятисот тысяч лошадей. Это огромная цифра. На собранные монгольскими гражданами пожертвования построены 53 танка, которые в составе танковой бригады "Революционная Монголия" в 1943 году вступили в первый свой бой на Курской дуге, а в 1945 году воевали в Берлине», - добавил Шойгу.

Глава Минобороны России напомнил, что большой вклад в разгром фашистов внесла авиационная эскадрилья «Монгольский арат», истребители которой также были подарены Советскому Союзу Монголией.

«Этой неоценимой помощи была посвящена выставка "Все для фронта, все для Победы", которая прошла у нас 23 февраля в подмосковном парке "Патриот"», - сказал министр.