Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Шойгу провел переговоры с министром обороны Монголии

17:53 07.05.2020
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны России Сергей Шойгу пообщался по видеосвязи со своим монгольским коллегой Нямаагийном Энхболдом.

«Рад встрече с Вами. 9 мая мы будем отмечать 75-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», - сказал глава российского военного ведомства.

Шойгу сказал, что Монголия первой пришла на помощь Советскому Союзу, когда на него вероломно напала гитлеровская Германия и отметил, что Россия помнит, какую важную роль сыграла тогда поддержка Монголии.

«Для нужд фронта было поставлено порядка пятисот тысяч лошадей. Это огромная цифра. На собранные монгольскими гражданами пожертвования построены 53 танка, которые в составе танковой бригады "Революционная Монголия" в 1943 году вступили в первый свой бой на Курской дуге, а в 1945 году воевали в Берлине», - добавил Шойгу.

Глава Минобороны России напомнил, что большой вклад в разгром фашистов внесла авиационная эскадрилья «Монгольский арат», истребители которой также были подарены Советскому Союзу Монголией.

«Этой неоценимой помощи была посвящена выставка "Все для фронта, все для Победы", которая прошла у нас 23 февраля в подмосковном парке "Патриот"», - сказал министр.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.05.2020, 16:04
Путин прокомментировал возможность снятия ограничений по коронавирусу
Дата07.05.2020, 17:03
Министр обороны Италии поблагодарил Шойгу за помощь РФ в борьбе с COVID-19
Дата07.05.2020, 10:20
В КХЛ решили не определять чемпиона Лиги и обладателя Кубка Гагарина
Дата07.05.2020, 10:42
«Терминаторы» и «Крокодилы» над Владикавказом: кадры репетиции Парада Победы
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:44 В стране и мире
«Пять глаз» против Китая: зачем Вашингтон и его союзники ищут крайнего в распространении COVID-19
17:43 В стране и мире
Видео
Портреты ветеранов в небе над Петербургом: как прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы в северной столице
17:24 В стране и мире
Видео
Суд арестовал на два месяца еще одного подозреваемого по делу об убийстве Япончика
17:08 В стране и мире
В Москве рабочие пропуска автоматически продлят до 31 мая
17:03 Армия
Министр обороны Италии поблагодарил Шойгу за помощь РФ в борьбе с COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Дерматолог рассказала об опасности использования антисептиков
Смертельный коктейль: ученые объяснили причины высокой заразности коронавируса
«Захват аэропорта и вывоз Мадуро в США»: в Венесуэле опубликовали видео допроса задержанного наемника
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Видео
Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»
Врач назвал лучший способ укрепления иммунитета
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.