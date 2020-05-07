Министр обороны Италии поблагодарил Шойгу за помощь РФ в борьбе с COVID-19

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини, сообщает пресс-служба российского военного ведомства. Разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

«В ходе разговора Лоренцо Гуэрини выразил искреннюю благодарность генералу армии С.К.Шойгу за оперативное и своевременное направление российским военным ведомством, в рамках договоренностей Президента Российской Федерации В.В. Путина и председателя Совета министров Итальянской республики Дж.Конте, сводного отряда военных специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Глава итальянского военного ведомства отметил высочайший профессионализм, самоотверженность и ответственность всех российских военных специалистов РХБ защиты и военных медиков.

Шойгу проинформировал Гуэрини о мероприятиях, предпринимаемых Минобороны России по недопущению распространения вирусной инфекции в Вооруженных Силах РФ, сохранению здоровья военнослужащих и гражданского персонала.

Министр обороны Италии выразил готовность, в случае необходимости, предоставить российской стороне медицинскую помощь для борьбы с пандемией.

Руководители военных ведомств России и Италии условились и дальше продолжать диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.