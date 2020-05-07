Репетиция воздушного парада: в небо над Екатеринбургом поднялись самолеты и вертолеты

В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция воздушной части военного парада, который пройдет в День Победы 9 мая, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Над площадью 1905 года на высоте от 200 до 400 метров пролетели 22 самолета и вертолета. Возглавлял строй крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, кроме него над Екатеринбургом пролетели военно-транспортные вертолеты Ми-8, ударные Ми-24, транспортные самолеты Л-410, Ан-26, Ан-12, а также самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31», - говорится в сообщении.

В парадном строю экипажи пролетели в составе звеньев и пар на интервалах около 50 метров, каждый тип воздушного судна соблюдал установленную скорость от 200 км/ч для вертолетов до 700 км/ч для самолетов С-24МР, Су-34 и МиГ-31.

Ми-26 является самым тяжелым транспортным вертолетов в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске, а взлетная масса машины достигает 56 тонн.

Разработка машины велась в ОКБ Миля в 1970-х годах, а первый полет машина совершила в 1977 году. Главная задача вертолета - перевозка грузов и личного состава. Кроме того, вертолет применяется и в гражданских целях, выполняя в том числе уникальные монтажные операции.