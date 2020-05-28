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«Триумфы» отразили авиаудар «противника» на Камчатке

Андрей Аркадьев
16:57 28.05.2020
В маневрах также были задействованы зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1».
«Триумфы» отразили авиаудар «противника» на Камчатке
© Фото: Минобороны России

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 провели учения по отражению воздушного удара условного противника на Камчатке, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

«В ходе учения расчеты ПВО отразили удар воздушного противника со штатной дежурной позиции, откуда произвели электронные пуски ракет», - говорится в сообщении.

В учениях также были задействованы зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1», прикрывавшие ЗРС при их перемещении на запасные позиции.

«Также на маршруте следования в новый позиционный район колонна преодолела "зараженные" участки местности, а ее охранение отразило нападение разведывательно-диверсионной группы противника», - добавили в пресс-службе.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках, и о ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси КамАЗ и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.

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