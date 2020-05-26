В Кызыле прошел отборочный этап конкурса АрМИ-2020 «Конный марафон»

Военнослужащие вьючно-транспортного подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Тыва, приняли участие в отборочном этапе конкурса АрМИ-2020 «Конный марафон».

В ходе конкурса военнослужащие показали свои навыки в выполнении смешанной эстафеты на короткую дистанцию, которая включала в себя: метание ручных имитационных гранат, преодоление полосы препятствий, стрельбу из штатного оружия, тактическое действие верхом на лошади, метание ручных имитационных гранат в движении верхом на лошади. В ходе второго этапа соревнований военнослужащие совершили конный марш, протяженностью 140 км, который проходил в течение двух дней. Здесь военнослужащие показали свои навыки в ориентировании на местности с помощью карты и GPS устройства. Кроме этого, военные наездники отработали задачи по перевозке условно раненого, ящиков с боеприпасами и выполнили норматив по поимке лошадей с использованием ласо.