В Приморье вертолет Ка-27 отработал взлет и посадку на палубу корабля

В заливе Петра Великого экипаж противолодочного вертолета Ка-27ПЛ отработал организацию взлетов и посадок на палубу большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев».

Совместно с экипажем БПК было выполнено 10 взлетов и посадок на палубу корабля, находящегося как на ходу, так и в дрейфе. Кроме того, экипаж вертолета отработал противолодочные задачи с использованием гидроакустических средств поиска. Также в ходе практических действий отработана заправка Ка-27ПЛ от корабля.

Ка-27ПЛ (по кодификации НАТО: Helix – «Спираль») – уникальный советский и российский вертолет, спрятаться подлодке от него практически невозможно.