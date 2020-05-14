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Военные России и Турции провели 11-е патрулирование трассы М-4 в Идлибе

Андрей Аркадьев
11:02 14.05.2020
Протяженность маршрута составила около 15 километров.
Военные России и Турции провели 11-е патрулирование трассы М-4 в Идлибе
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Российские военные вместе с турецкими коллегами провели 11-е совместное патрулирование трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

Колонна военной техники преодолела около 15 километров, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. В патрулировании участвовали два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». С воздуха за движением колонны наблюдали российские беспилотники.

Россия и Турция регулярно проводят совместное патрулирование в рамках соглашения, подписанного между странами в марте этого года.

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