Минно-тральные корабли на Камчатке уничтожили воздушную цель: кадры учений
Одной из ключевых частью маневров стала борьба экипажа за живучесть корабля.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
На Камчатке состоялся завершающий этап учений по организации противовоздушной обороны. В рамках маневров, минно-тральные корабли уничтожили воздушную угрозу в дальней морской зоне Авачинского залива из артиллерийских установок АК-630.
Также моряки обнаружили в заданном районе морскую мину. Экипаж уничтожил ее огнем корабельной артиллерии, а после провел тренировки в условиях радиационного и химического заражения.