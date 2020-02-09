Во Владивостоке почтили память экипажей крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец»

9 февраля во Владивостоке вспоминают героический подвиг экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». 116 лет назад состоялся героический бой между крейсером «Варяг» совместно с канонерской лодкой «Кореец» и японской эскадрой при Чемульпо. Торжественные мероприятия начались с построения на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг», посвященное 30-й годовщине подъема Военно-морского флага на корабле и годовщине боя его знаменитого предшественника.

Под звуки Гимна Российской Федерации были подняты Андреевский флаг и флаги расцвечивания.

У памятника на Братской могиле нижних чинов бронепалубного крейсера «Варяг» прошла патриотическая акция - моряки флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера «Варяг», кораблей Приморской флотилии разнородных сил, ветераны флота, юнармейцы, курсанты детско-юношеской флотилии, представители Морского собрания Владивостока и жители города под звуки военного оркестра возложили цветы и венки к подножию монумента.

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«Эта дата знаменательна тем, что 9 февраля 1904 года "Варяг" и "Кореец" приняли неравный бой в морском сражении у Чемульпо, ныне Инчхон. Примером доблести служат то, что люди, которые знали, что они идут на смерть, не отступили, не спустили флаг, не сдались врагу», - рассказал «Звезде» командир гвардейского ракетного крейсера «Варяг» Алексей Ульяненко.

По его словам, об этой дате необходимо помнить военным морякам и передавать память о ней из поколения в поколение, в качестве примера о том, «как надо любить свой корабль, свою Родину, свое Отечество».

Экипажи корабля в неравном бою успели нанести несколько точных попаданий по кораблям противника, но сами получили тяжелые повреждения, из-за чего не смогли далее продолжать бой. По приказу командира крейсера «Варяг» капитана 1 ранга В.Ф.Руднева «Кореец» был взорван, а бронепалубный крейсер затоплен. Этот подвиг стал символом мужества и отваги русских моряков. Несколько русских моряков позже умерли от ран в госпитале Чемульпо. Последним желанием военных было - похоронить их на родной земле.