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Взрывы, дым, стрельба: кадры тренировки военных инженеров на Кубани

Андрей Аркадьев
12:46 26.02.2020
Военнослужащие построили мост и прошли минные поля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военные инженеры приняли участие в отборочном этапе конкурса «Безопасный маршрут», который проходил на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«На полигоне Молькино в Краснодарском крае состоялся отборочный этап конкурса "Безопасный маршрут" среди инженерно-саперных подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, в рамках подготовки к Армейским международным играм АрМИ-2020», - говорится в сообщении.

Всего к соревнованиям было привлечено более 150 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной инженерной техники, в том числе БТР-80, тяжелый механизированный мост (ТММ-3), путепрокладчик БАТ-2 и инженерная машина разграждения (ИМР-3).

Команды из воинских частей, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях, соревновались в скоростном развертывании тяжелого механизированного моста, расчистке колонного пути от земляных и бетонных преград, а также в преодолении полосы препятствий и эвакуации раненых.

Военные инженеры и саперы проехали около двух километров, преодолев ряд  препятствий: водные преграды, минное поле, противотанковый ров, разрушенный колонный путь, завалы из железобетонных конструкций и горящий лес.

Победителем отборочного этапа решением судейской комиссии стала команда инженерно-саперного полка 49 общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае.

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