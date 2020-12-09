Армия Путин выразил соболезнования в связи со смертью Шапошникова Андрей Аркадьев Президент назвал его профессионалом высочайшего класса, волевым, энергичным и принципиальным человеком. © Фото: Пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского военачальника, маршала авиации Евгения Шапошникова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Светлая память о Евгении Ивановиче Шапошникове навсегда сохранится в сердцах его родных, однополчан, товарищей и сослуживцев», - отметил глава государства. По словам Путина, он внес значимый личный вклад в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности государства. Ранее стало известно, что Шапошников скончался на 79-м году жизни. Похороны пройдут 10 декабря на военном мемориальном кладбище в Мытищах. Будущий военачальник родился в 1942 году. Учился в Харьковском военно-авиационном училище летчиков, а также в Военно-воздушной академии имени Гагарина. С 1987 года он занимал высшие авиационные должности в ГСВГ - Группе советский войск в Германии. Возглавлял Министерство обороны СССР с августа 1991 года. Шапошников стал последним военачальником, который руководил военным ведомством Советского Союза. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика