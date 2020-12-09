Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Шапошникова

Андрей Аркадьев
12:28 09.12.2020
Президент назвал его профессионалом высочайшего класса, волевым, энергичным и принципиальным человеком.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Шапошникова
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского военачальника, маршала авиации Евгения Шапошникова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Светлая память о Евгении Ивановиче Шапошникове навсегда сохранится в сердцах его родных, однополчан, товарищей и сослуживцев», - отметил глава государства.

По словам Путина, он внес значимый личный вклад в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности государства.

Ранее стало известно, что Шапошников скончался на 79-м году жизни. Похороны пройдут 10 декабря на военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Будущий военачальник родился в 1942 году. Учился в Харьковском военно-авиационном училище летчиков, а также в Военно-воздушной академии имени Гагарина. С 1987 года он занимал высшие авиационные должности в ГСВГ - Группе советский войск в Германии. Возглавлял Министерство обороны СССР с августа 1991 года. Шапошников стал последним военачальником, который руководил военным ведомством Советского Союза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.