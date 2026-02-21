Замглавы МО Александр Санчик вручил награды бойцам и медикам в Балашихе

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик вручил награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко в подмосковной Балашихе. Об этом рассказали в Минобороны России.

В преддверии Дня защитника Отечества заместитель главы российского военного ведомства вручил госнаграды и медали Министерства обороны РФ военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность в ходе выполнения задач спецоперации. В их числе медали «Жукова», «За воинскую доблесть», «За храбрость» и «Участнику специальной военной операции».

Генерал-полковник Санчик передал военнослужащим поздравления от имени Министра обороны РФ Андрея Белоусова и поблагодарил за верность воинскому долгу и присяге. Кроме того, медали Минобороны России и благодарности руководства военного ведомства вручены медперсоналу госпиталя, который поддерживает бойцов в лечении и реабилитации. Генерал-полковник поздравил сотрудников военно-медицинского учреждения и выразил уверенность, что они сделают все возможное для лечения и восстановления военнослужащих.

«Разрешите мне в преддверии 23 февраля поздравить и поблагодарить весь личный состав. В первую очередь обращаюсь к военнослужащим. За ваше мужество, отвагу и героизм, которые вы проявляете в ходе ведения специальной военной операции. Медицинскому персоналу хочу сказать большое спасибо за ту работу, которую вы проводите по лечению наших военнослужащих. Мира вам, добра, счастья. Победа будет за нами!», - сказал генерал-полковник Санчик.

В ходе посещения госпиталя замминистра обороны РФ пообщался с руководством военно-медицинского учреждения и бойцами, а также ответил на интересующие вопросы. В завершении мероприятия для военнослужащих и персонала госпиталя с музыкальной программой выступили творческие коллективы Минобороны России.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, как заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка. Горемыкин передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны Андрея Белоусова. Он поблагодарил бойцов за мужество, отвагу, верность воинскому долгу, присяге и России.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.