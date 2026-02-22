Экипаж Ми-28НМ разворотил замаскированный пункт управления БПЛА боевиков

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Перед вылетом экипаж получил координаты расположения личного состава, бронированной техники и замаскированного пункта управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиационными ракетами», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что после уничтожения целей принял меры, чтобы обезопасить себя от ударов вражеских снарядов, после чего вернулся на площадку вылета.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.