В Подмосковье торжественно захоронили экипаж Героя СССР Гречишникова

На Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков летчиков экипажа Героя Советского Союза Василия Гречишникова. Они погибли 24 октября 1941 года при выполнении боевого задания.

В церемонии приняли участие заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик, родные и близкие членов экипажа, члены поисковых отрядов Республики Татарстан и Ленинградской области. Кроме того, при захоронении присутствовали представители центральных органов военного управления Минобороны России, администрации Ленинградской области, ветеранских организаций ВС РФ, курсанты военно-учебных заведений Минобороны России и юнармейцы.

В ходе поисковых работ их участники установили точное место гибели и нашли останки экипажа дальнего бомбардировщика ДБ-ЗФ 1-го минно-торпедного авиационного полка 8-й авиационной бригады ВВС Краснознаменного Балтийского флота. После изучения архивных документов и проведения генетической экспертизы были восстановлены обстоятельства гибели, найдены родные и близкие летчиков, а также согласовано место захоронения легендарного экипажа.

Решением президента России для достойного увековечивания памяти летчиков экипаж захоронен с воинскими почестями в братской могиле на главном военном мемориале России - «Пантеоне защитников Отечества». Выступая на торжественно-траурной церемонии, заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Санчик отметил глубокий символизм ритуала, который проходит накануне всенародного праздника - Дня защитника Отечества.

«Это дань памяти и уважения героическому экипажу - верным сынам нашей Родины, чей подвиг приблизил день Великой Победы», - подчеркнул замминистра обороны.

Заместитель главы военного ведомства выразил слова признательности членам поисковых отрядов, которые принимали участие в поисковой экспедиции. Александр Санчик назвал их неравнодушными, целеустремленными людьми, которые глубоко чувствуют личную сопричастность к судьбе Родины, ответственность перед поколениями отцов и дедов, сокрушивших нацизм, за сбережение памяти о героических событиях Великой Отечественной войны.

Экипаж в составе командира 3-й авиационной эскадрильи капитана Василия Гречишникова, штурмана старшего лейтенанта Алексея Власова, старшего стрелка-радиста лейтенанта Матвея Семенкова, воздушного стрелка краснофлотца Николая Буракова 24 октября 1941 года в сложных метеоусловиях выполнял очередное боевое задание. Самолет наносил бомбовый удар по танковой и механизированной колонне противника в районе поселка Грузино Новгородской области. После успешного выполнения задачи и возвращения на базу самолет был подбит вражеским зенитным снарядом.

Как описывал в своей книге «Над тремя морями» свидетель тех событий штурман авиационного полка, в последующем генерал-лейтенант авиации П. Хохлов, «... Гречишников наверняка мог бы пролететь на горящем самолете несколько километров и посадить его в поле. Но все произошло иначе. Развернув горящий самолет, Гречишников резко повел его вниз, на вражескую колонну. Через считанные секунды бомбардировщик врезался в гущу фашистской техники...».

Это был поистине геройский летный экипаж. В августе 1941 года он в полном составе принимал участие в первых бомбардировках Берлина. Их наносили по личному распоряжению Иосифа Сталина. Эти акции имели огромное политическое значение.

Именно за выполнение этих сложнейших боевых заданий капитану Василию Гречишникову 13 августа 1941 года присвоили высокое звание Героя Советского Союза. Штурман старший лейтенант Александр Власов и начальник связи лейтенант Матвей Семенков были награждены орденами Красного Знамени.

Экипаж Василия Гречишникова совершил несколько десятков боевых вылетов, нанося бомбовые удары по порту Мемель, финским аэродромам Лахти и Лаппеенранта, военным заводам в городе Турку. Он бомбил немецкие переправы на реке Даугава и порт Котка в Рижском заливе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.