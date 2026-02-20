Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие отличившимся участникам специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ.

Отмечено, что церемония вручения государственных наград состоялась в Национальном центре управления обороной России. Министр подчеркнул, что эти награды - знак признания заслуг перед Отечеством.

Белоусов поздравил военнослужащих с высокими наградами. Он поблагодарил их за образцовое выполнение боевых задач. Также министр выразил уверенность, что они продолжат с честью нести службу на благо России.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Юг» и провел рабочее совещание. Командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев доложил министру обороны о текущей обстановке и ходе наступательных действий, а также о действиях противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.