Новой особенностью боевых действий в ходе проведения спецоперации стало появление зоны сплошного огневого поражения. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Это полоса перед передним краем глубиной до 15 км, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счет массированного применения огневых средств и беспилотных систем», - рассказал Рудской в интервью «Красной звезде».

Ранее Рудской объяснил, что количество украинских мобилизованных, которых Киев ежемесячно отправляет в ряды ВСУ, сократилось почти вдвое. Темпы мобилизации приводят к тому, что украинская армия имеет ограниченные возможности по сопротивлению группировкам российских войск, отметил генерал-полковник.

Это сказывается и на потерях киевского режима на поле боя, которые с февраля 2022 года перевалили за отметку в полтора миллиона человек. Только за прошлый год ВСУ потеряли свыше 520 тысяч солдат, констатировал Рудской.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.