На Кубани ветеранам СВО передали ключи от авто с ручным управлением

Вручение ключей как отправная точка новой главы в жизни каждого героя. Месяцы восстановления остались в прошлом, и получение адаптированного транспорта становится логичным завершением основного этапа реабилитации. Благодаря кубанскому отделению фонда «Защитники Отечества», бойцы вновь обретают мобильность и свободу маневра.

Все автомобили оснащены системой ручного управления. Привычные педали здесь заменяет специальный рычаг: движение «на себя» - машина набирает скорость, «от себя» - и срабатывает тормоз. Такая модификация позволяет водителям чувствовать себя за рулем абсолютно уверенно. Теперь ветеранам СВО доступны любые маршруты.

Для морпеха Олега Сергеева этот автомобиль - как он сам говорит, «надежное подспорье». За плечами бойца - ожесточенные бои в Курской области. Там он получил серьезные обморожения ног, а позже попал под удар вражеского беспилотника. Ранение привело к ампутации, но дух «черного берета» оказался крепче стали. Ветеран уже прошел курс реабилитации и теперь держит путь к своим боевым товарищам.

«Я вообще ребятам пообещал, что на Запорожское направление попаду. Я звонил туда. Все ребята живы, здоровы. Буду подвозить им что-нибудь. Помогать буду, потому что надо это делать», - рассказывает участник СВО Олег Сергеев.

Инвалидная коляска для Юрия Ильина - не преграда, а лишь временное обстоятельство. Свой новый автомобиль он осваивает с особым интересом: пока боец не может встать на ноги, но пересесть в салон без посторонней помощи для него не проблема. В эти минуты эмоции в кадре - предельно честные и живые.

«Все работает... Ура!» - говорит Ильин, заведя автомобиль.

Всего год назад Юрий был полностью парализован - последствия тяжелого ранения позвоночника. Мотострелок попал под удар вражеского FPV-дрона, когда возвращался с задания. Осколок лишил его возможности ходить.

«В позвоночник, третий грудной, вот сюда...Прогнозы были 50 на 50. Со своей волей и силой того, чтобы двигаться и сражаться, чтобы дальше ходить и шевелиться - результаты пошли намного лучше», - вспоминает Ильин.

Сегодня, вопреки сложнейшему диагнозу, ветеран делает уверенные шаги на пути к полному восстановлению. За 12 месяцев Юрий совершил почти невозможное: он не просто встал на ноги, но и научился справляться с повседневными задачами в быту. Сейчас боец уже проводит интенсивные тренировки на специальных тренажерах.

«И такая тренировка у меня свободно проходит в день около сорока минут. В день я ее выполняю три раза... Он оттачивает спину, спинные мышцы, тазовые кости, мышцы ступни», - объясняет Ильин.

На Кубани ключи от новых автомобилей с ручным управлением уже получили 30 ветеранов спецоперации. Транспорт подбирается индивидуально: решение о выдаче принимает профильная медицинская комиссия, учитывая все потребности бойца. Эта важная инициатива носит федеральный масштаб и успешно реализуется по всей стране при поддержке фонда «Защитники Отечества».