Горемыкин вручил награды бойцам и медикам в госпитале имени Мандрыка

Заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка. Об этом сообщили в Минобороны России.

Заместитель главы оборонного ведомства в преддверии Дня защитника Отечества поздравил и вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность в ходе выполнения задач спецоперации. В их числе ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость».

Генерал армии Виктор Горемыкин передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны Андрея Белоусова. Он поблагодарил бойцов за мужество, отвагу, верность воинскому долгу, присяге и России.

«Сегодня в России трудно найти семью, которая бы не имела отношения к защите Отечества. В той или иной степени, взять многих, отцы, деды, бабушки, воевали в годы Великой Отечественной войны. Сегодня вот эти ребята выполняют задачи специальной военной операции, и выполняют мужественно, отважно, вы настоящие герои. Вся страна гордится вами!» - сказал заместитель министра обороны.

Кроме того, за личные заслуги в оказании медпомощи, эффективную деятельность по уходу за ранеными военнослужащими Горемыкин наградил медалями Минобороны «За помощь и милосердие» медицинский персонал военного госпиталя. В ходе посещения госпиталя замглавы оборонного ведомства пообщался с руководством учреждения, военнослужащими и членами их семей. Он ответил на интересующие участников мероприятия вопросы.

Вместе с замминистра обороны РФ поздравили с Днем защитника Отечества и выразили слова поддержки военнослужащим и персоналу госпиталя председатель Координационного совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» генерал-полковник Василий Волков и член Общественного совета при Минобороны генерал-лейтенант Рафаэль Тимошев. Для военнослужащих и персонала госпиталя состоялся концерт, на котором заслуженная артистка России певица Юта (Анна Осипова) исполнила свои популярные песни.

Ранее в Минобороны показали, как статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева вручила награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в 1-м филиале Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского. Цивилева тепло поблагодарила бойцов и поздравила их с наступающим Днем защитника Отечества, а также пожелала скорейшего выздоровления и восстановления после полученных ранений.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.