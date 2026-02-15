Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили пункты управления беспилотниками украинских боевиков, а также пункты их временной дислокации на Константиновском направлении. Для нанесения ударов использовали высокоточные снаряды «Краснополь-М2».

Боевую задачу выполнял расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» артиллерийской бригады «Южной» группировки войск. Наведение артиллерии на цель осуществлялось с помощью беспилотника «Орлан-30». В результате точных попаданий уничтожен личный состав ВСУ, разрушены фортификационные сооружения и нарушена система обороны противника на данном направлении специальной военной операции.

«Мы уничтожили очень много пунктов управления БПЛА. Мы 24/7 уничтожаем эти цели. Нашим парням на земле это очень помогает. Уничтожаем арсеналы противника. Неделю назад поразили склад с боеприпасами с первого выстрела. Он загорелся и противник остался без боеприпасов для FPV-дронов», - рассказал номер расчета с позывным Кактус.

На прошлой неделе расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Центр» нанес удар по опорному пункту ВСУ на Красноармейском направлении. Для поражения противника наши бойцы также использовали высокоточный боеприпас «Краснополь-М2».

В результате совместной работы с операторами БПЛА «Орлан-30», которые осуществляли лазерную подсветку цели, опорный пункт противника был уничтожен вместе с укреплениями и личным составом.

