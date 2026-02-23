В зоне СВО наградили отличившихся бойцов группировки войск «Центр»

В зоне проведения спецоперации состоялся праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества, в ходе которого бойцов группировки войск «Центр» приставили к государственным наградам. Кадрами торжественной церемонии поделилось Министерство обороны Российской Федерации.

За мужество, отвагу и героизм, проявленные на поле боя и в ходе выполнение различных задач на Днепропетровском направлении, военнослужащих мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии наградили медалями «Суворова», «Жукова», «За спасение погибавших», а также полковыми памятными знаками и благодарственными письмами.

По завершению церемонии, для личного состава провели яркий концерт с танцами и исполнением военных песен. Выступления юных артистов наши бойцы встретили с большим теплом и радостью.

В Минобороны также напомнили, что военнослужащие ВС РФ продолжают выполнять свой долг даже в праздники. Общими усилиями они приближают долгожданную победу.

Ранее в зоне СВО свой профессиональный праздник впервые отметили военные полицейские. День военной полиции был установлен Указом президента Владимира Путина от 28 января 2026 года.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.