В зоне СВО наградили отличившихся бойцов группировки войск «Центр»

В честь Дня защитника Отечества для военнослужащих устроили торжественный концерт.
23-02-2026 08:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне проведения спецоперации состоялся праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества, в ходе которого бойцов группировки войск «Центр» приставили к государственным наградам. Кадрами торжественной церемонии поделилось Министерство обороны Российской Федерации.

За мужество, отвагу и героизм, проявленные на поле боя и в ходе выполнение различных задач на Днепропетровском направлении, военнослужащих мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии наградили медалями «Суворова», «Жукова», «За спасение погибавших», а также полковыми памятными знаками и благодарственными письмами.

По завершению церемонии, для личного состава провели яркий концерт с танцами и исполнением военных песен. Выступления юных артистов наши бойцы встретили с большим теплом и радостью.

В Минобороны также напомнили, что военнослужащие ВС РФ продолжают выполнять свой долг даже в праздники. Общими усилиями они приближают долгожданную победу.

Ранее в зоне СВО свой профессиональный праздник впервые отметили военные полицейские. День военной полиции был установлен Указом президента Владимира Путина от 28 января 2026 года. 

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#армия #Министерство обороны #Минобороны России #Минобороны РФ #концерт #церемония награждения #награждение #торжественная церемония #СВО
