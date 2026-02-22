МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В зоне СВО наградили десантников, освободивших Часов Яр летом 2025 года

Помимо госнаград бойцы-десантники получили знаки «Гвардия», как отличительный символ принадлежности к элитным подразделениям ВС РФ.
22-02-2026 05:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Десантники Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ награждены государственными наградами за освобождение Часова Яра. Торжественную церемонию провели в преддверии Дня защитника Отечества в тыловом районе спецоперации на Ореховском направлении в Запорожской области. Отличившиеся в боях военнослужащие удостоились государственных наград и ведомственных знаков отличия.

«Наши бойцы получают свои заслуженные награды. Гвардия - это то, что отличает личный состав. Это отличительное наименование, которое дает дополнительную гордость только потому, что это нужно заслужить в боях», - объяснил командир гвардейского парашютно-десантного полка с позывным Нил.

Среди награжденных воины-десантники различных подразделений и воинских специальностей, каждый из которых внес весомый вклад в выполнении полком поставленных боевых задач.

«Задачи выполнялись, за что и вручены эти награды. Особая благодарность нашим командирам. Под их чутким руководством мы смогли выполнить все задачи, которые были поставлены перед нашей ротой», - сказал стрелок штурмовой группы с позывным Слим.

Воинам-десантникам вручены ордена «Мужества», медали «За отвагу», «За храбрость» II степени, «За спасение погибавших», «За боевые отличия», «Воин-доброволец», знак отличия Минобороны России «За штурм» и знаки «Гвардия», как отличительный символ принадлежности к элитным подразделениям Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сразу после торжественного мероприятия награжденные военнослужащие полка ВДВ вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач. Об освобождении Часова Яра стало известно 31 июля 2025 года. Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Юг». Бои за этот населенный пункт продолжались больше года.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #Минобороны РФ #ВС РФ #награждение #часов яр
