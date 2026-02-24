МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет «Гиацинта» перерезал пути снабжения боевиков ВСУ под Новопавловкой

Артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, помогают пехоте продвигаться вперед.
Лана Иден Дима Иванов 24-02-2026 21:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Устойчивая независимая связь позволяет расчету «Гиацинта-С» 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии вовремя реагировать на сообщения от разведки и вести эффективную контрбатарейную борьбу, вступая в артиллерийские дуэли. Корреспондент «Звезды» Лана Иден показала работу расчета самоходного орудия.

«Это "Богданы", "Цезари" и "Три семерки" <...> Поэтому поражаем разную технику. Также ПВО противника», - рассказал командир орудия Азат Нутфуллин.

Старший офицер батареи Денис Фатеев отметил, что расчет помогает пехоте, которая ведет боевые действия в районе Новопавловки в Днепропетровской области.

«Отбиваем по орудиям, по артиллерии противника, подвозы. Дороги подвозы перекрываем от Межевой до Новопавловки. Если цель движущаяся, отрабатываем сразу по ней. У нас уже наведены орудия по установкам», - рассказал старший офицер.

Расчет действует быстро, ведь вражеские «птицы» ищут самоходную пушку.

Заряжающий Станислав Абдуллин рассказал, что у них специально обустроены погребки, где все снаряды накрыты и лежат защищенными от влаги и других внешних факторов. Он отметил, что стараются соблюдать температурный режим, поскольку в этом влажном климате все отсыревает буквально за пять минут - приходится протирать снаряды сухой тряпкой.

Первые секунды после стрельбы - самые важные: мгновенная маскировка, и расчет уходит в укрытие - до новых залпов. Кроме того, по дороге к позиции есть опасность подорваться на магнитных минах, которые разбрасывают украинские гексакоптеры.

