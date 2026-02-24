Дроноводы поразили CAESAR в районе Шиловки в ДНР

Минобороны России показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ CAESAR французского производства, пораженной расчетами БПЛА центра «Рубикон» в районе населенного пункта Шиловка в ДНР.

На видео с камер ударных дронов зафиксирована замаскированная позиция орудия в лесополосе. САУ укрыта маскировочной сетью, сверху оборудован навес, скрывающий технику от воздушной разведки. На кадрах видно, как оператор наводит FPV-дрон на цель.

После первых попаданий маскировка укрытия разрушается, а последующие удары приходятся непосредственно по артиллерийской системе. Съемка ведется с близкой дистанции, что позволяет рассмотреть элементы механизма орудия и укрытие, оборудованное среди деревьев.

В Минобороны сообщили, что серия точных ударов вскрыла укрытие и вывела установку из строя.

Ранее ведомство сообщило о поражении украинской РСЗО HIMARS. Это сделал расчет беспилотника из центра «Рубикон».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.