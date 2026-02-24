МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы поразили CAESAR в районе Шиловки в ДНР

Серией ударов операторов FPV-дронов центра «Рубикон» маскировка укрытия была вскрыта, а артиллерийское орудие противника успешно поражено.
24-02-2026 10:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ CAESAR французского производства, пораженной расчетами БПЛА центра «Рубикон» в районе населенного пункта Шиловка в ДНР.

На видео с камер ударных дронов зафиксирована замаскированная позиция орудия в лесополосе. САУ укрыта маскировочной сетью, сверху оборудован навес, скрывающий технику от воздушной разведки. На кадрах видно, как оператор наводит FPV-дрон на цель.

После первых попаданий маскировка укрытия разрушается, а последующие удары приходятся непосредственно по артиллерийской системе. Съемка ведется с близкой дистанции, что позволяет рассмотреть элементы механизма орудия и укрытие, оборудованное среди деревьев.

В Минобороны сообщили, что серия точных ударов вскрыла укрытие и вывела установку из строя.

Ранее ведомство сообщило о поражении украинской РСЗО HIMARS. Это сделал расчет беспилотника из центра «Рубикон».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #дроны #CAESAR #шиловка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 