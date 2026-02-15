В Екатеринбурге бойцы ЦВО навестили ветерана Суворова перед 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества бойцы Центрального военного Округа навестили ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Суворова.

Военный комендант города Екатеринбурга Руслан Ахмадишин от лица всех военнослужащих ЦВО поздравил ветерана с наступающим 23 февраля. Он пожелал полковнику танковых войск в отставке Суворову самого крепкого здоровья и долгих лет жизни.

«А я вам желаю чистого неба. И чтобы не знали, что такое война настоящая», - ответил Суворов.

В этом году фронтовику исполнится сто лет. В армию он пошел в 18, служил в моторазведке, участвовал в освобождении Минска - на подступы к нему он вышел одним из первых. Во время одного из заданий сумел отыскать безопасную дорогу для танковой бригады в занятый врагом город.

В 1944 году он получил мотоцикл «Харлей» и стал разведчиком 4-й гвардейской танковой бригады. Освобождал Белоруссию и Литву, участвовал в боях в Восточной Пруссии и во взятии Кенигсберга. Награжден орденами Отечественной войны, Красной звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

