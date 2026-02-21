Силы ПВО за ночь сбили 77 дронов над регионами России

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 77 вражеских БПЛА над регионами России. Об этом говорится в утренней сводке Министерства обороны России.

Отмечается, что сбитые беспилотные летательные аппараты были самолетного типа. Из 77 дронов 24 были сбиты в небе над Краснодарским краем.

Кроме того, 13 беспилотников сбиты над Крымом, по девять – над Курской и Ростовской областями, восемь – над Белгородской и пять – над Самарской областями. Еще четыре вражеских дрона были перехвачены над акваторией Азовского моря, три – над Саратовской областью и по одному над территорией Волгоградской и Воронежской областями.

Напомним, сутки назад над российскими регионами средствами ПВО были сбиты 149 украинских беспилотных летательных аппаратов. Тогда наибольшее число дронов перехватили над Брянской областью - 57 беспилотников.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.