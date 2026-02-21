МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на учения «Милан-2026»

В течение 5 дней корабли будут выполнять артиллерийские стрельбы по разным мишеням.
21-02-2026 06:00
© Фото: пресс-служба Тихоокеанского флота © Видео: пресс-служба Тихоокеанского флота

Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота России покинул индийский порт Вишакхапатнам и направился в Бенгальский залив для участия в международных военно-морских учениях «Милан-2026». Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

В рамках этого мероприятия российским морякам предстоит отработать совместное маневрирование с экипажами около 30 кораблей из разных стран-участниц. В течение 5 дней они будут выполнять артиллерийские стрельбы по разным мишеням, а также участвовать в операциях по задержанию и досмотру судов, представляющих угрозу гражданскому судоходству.

Кроме того, экипаж «Маршала Шапошникова» примет участие в учениях по спасению людей на море, противовоздушной и противолодочной обороне в составе многонациональных боевых групп.

Перед выходом в море состоялось совещание командного состава стран-участниц для согласования плана действий. В рамках культурной программы российские военнослужащие ознакомились с достопримечательностями Индии.

Накануне отплытия фрегат «Маршал Шапошников» посетил главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Александр Моисеев. Он заслушал доклад командира корабля о готовности к предстоящим учениям.

«Надо отметить участие нашего корабля и делегации под моим личным руководством. Несомненно, важное событие для, в первую очередь, принимающей стороны, речь идет о Республике Индия, и участие флага России, корабля, делегации. Тоже важно обозначить то тесное взаимодействие, сотрудничество, которое существует между нашими странами и Военно-Морским Флотом, военно-морскими силами обеих сторон», - сказал адмирал флота.

Военно-морские силы Индии проводят учения «Милан» каждые два года, начиная с 1995-го. В этот раз к участию в них присоединятся военные моряки из примерно 70 стран. В 2024 году в учениях участвовал ракетный крейсер «Варяг».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Индия #учения #Александр Моисеев #Военно-Морской Флот #Тихоокеанский флот #МИЛАН-2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 