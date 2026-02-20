МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипажи ракетоносцев Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова моря

Продолжительность полета превысила 14 часов. В его ходе была осуществлена дозаправка топливом в воздухе.
20-02-2026 14:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о выполнении планового полета над нейтральными водами Берингова моря экипажами стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Уточняется, что продолжительность полета Ту-95МС превысила 14 часов. При этом истребительное сопровождение для ракетоносцев обеспечивали Су-35С и Су-30СМ ВКС России. Также на отдельных этапах маршрута экипажи сопровождались истребителями иностранных государств. 

Отмечено, что в ходе полета экипажи Ту-95МС осуществили дозаправку топливом в воздухе. В российском оборонном ведомстве добавили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики и Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей. При этом все эти полеты, подчеркнули в МО РФ, выполняются в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее сообщалось, что экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали пуски крылатых ракет над Баренцевым морем. Полет длительностью около четырех часов прошел над нейтральными водами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #дальняя авиация #Ту-95МС #стратегические ракетоносцы
