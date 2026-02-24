Склад с боеприпасами и дронами ВСУ взлетел на воздух от удара Су-34

Минобороны России показало кадры боевой работы многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, экипаж которого нанес удар по складу боеприпасов и беспилотников ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».
На видео запечатлена подготовка самолета к вылету - под крылом подвешены авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Далее показаны сам Су-34 на рулежке и взлет с аэродрома.
В кабине экипажа виден пилот в защитном шлеме и кислородной маске, выполняющий полетное задание. Камеры фиксируют момент отделения управляемых авиабомб - боеприпасы уходят вниз по заданной траектории после сброса. Завершающие кадры демонстрируют возвращение самолета на аэродром и посадку после выполнения задачи.
Разведка подтвердила уничтожение цели, после чего экипаж благополучно вернулся на базу.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
