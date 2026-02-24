МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Склад с боеприпасами и дронами ВСУ взлетел на воздух от удара Су-34

Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
24-02-2026 15:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры боевой работы многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, экипаж которого нанес удар по складу боеприпасов и беспилотников ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

На видео запечатлена подготовка самолета к вылету - под крылом подвешены авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Далее показаны сам Су-34 на рулежке и взлет с аэродрома.

В кабине экипажа виден пилот в защитном шлеме и кислородной маске, выполняющий полетное задание. Камеры фиксируют момент отделения управляемых авиабомб - боеприпасы уходят вниз по заданной траектории после сброса. Завершающие кадры демонстрируют возвращение самолета на аэродром и посадку после выполнения задачи.

Разведка подтвердила уничтожение цели, после чего экипаж благополучно вернулся на базу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #су-34 #восток #УМПК
