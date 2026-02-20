МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов в зоне СВО

МО РФ раскрыло информацию об ударах, нанесенных с 14 по 20 февраля текущего года.
20-02-2026 14:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России сообщает о нанесении одного массированного и шести групповых ударов за неделю в зоне проведения специальной военной операции. Это было сделано в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории Российской Федерации. 

Уточняется, что удары наносились в период с 14 по 20 февраля. Целями стали предприятия военной промышленности Украины, а также энергетические объекты, топливная и транспортная инфраструктура, которые враг использовал в интересах ВСУ. 

Также поражались склады ракетно-артиллерийского вооружения противника, а также места производства, хранения и запуска неприятельских ударных беспилотников. Досталось и пунктам временных дислокаций иностранных наемников, а также вооруженных формирований Украины. 

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие поразили хранилище горюче-смазочных материалов в Полтавской области. Это сделали при помощи беспилотных летательных аппаратов «Герань».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Украина #массированный удар #Огневое поражение #групповой удар
