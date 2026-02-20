Киевский режим с начала специальной военной операции потерял полтора миллиона военнослужащих. Такие цифры привел начальник Главного оперативного управления Генерального штаба - первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Только в прошлом году ВСУ потеряли свыше 520 тысяч боевиков, уточнил он.

«Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 миллиона человек», - заявил Рудской в интервью газете «Красная звезда».

Кроме того, генерал-полковник отметил, что количество ежемесячно мобилизуемых в ряды украинской армии в среднем уменьшилось почти вдвое. Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинских войск, подчеркнул Рудской.

Те, кого удалось призвать и довезти до воинских частей, бегут при первой возможности. Об этом ранее рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе зарубежных стран. С его слов, дезертирство в рядах ВСУ приобретает массовый характер. Ежемесячно до 30 тысяч человек самовольно оставляют места службы.

Бегут из Украины и гражданские. С февраля 2022 года страну покинули около девяти миллионов человек. По мнению Герасимова, простые украинцы разочаровываются в действиях властей из-за ситуации на фронте. Усугубляют ситуацию коррупция, деградация экономики, постоянный рост тарифов на услуги ЖКХ и прочее.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.