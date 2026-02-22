В Госдуме перечислили законы, принятые в поддержку участников СВО

Госдума с 2022 года приняла более 150 законов для поддержки участников спецоперации, а также их родных и близких. Об этом рассказал председатель палаты парламента Вячеслав Володин в преддверии 23 февраля.

Он отметил, что вопрос поддержки участников СВО это ключевой приоритет в повестке Госдумы. В той же степени, как и вопрос поддержки их родных и близких.

«С 2022 года принято 156 законов, в том числе в прошлом году - 30. Многие из них инициированы депутатами», - подвел итоги Володин.

По словам парламентария, на рассмотрении в Госдуме находится еще 17 инициатив в поддержку военнослужащих и их семей. Причем 8 из них уже были приняты в первом чтении.

Законы, принятые депутатами, усилили социальные гарантии бойцов ВС РФ в вопросе пенсионного обеспечения, защищенности трудовых прав участников спецоперации и их семей. Помимо этого, были решены вопросы организации медпомощи и реабилитации. Были предоставлены дополнительные возможности для получения среднего профессионального и высшего образования.

Володин отметил, что в 2025 году по инициативе депутатов у регионов стало больше прав для решения вопросов жилищного обеспечения семей бойцов. Участникам СВО и их родным продлили кредитные каникулы. Были отменены пошлины при оформлении ряда юридически значимых документов.

По мнению председателя Госдумы, в настоящий момент стоит задача окружить заботой военнослужащих и их семьи. Он добавил, что система норм по этому направлению совершенствуется исходя из ситуации. Работа, по словам Володина, ведется на постоянной основе. Важно на законодательном уровне создать все условия для достижения целей спецоперации.

«В этом все политические фракции Государственной думы едины. Партия у нас одна - Россия», - резюмировал Володин.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что защита социальных прав участников спецоперации должна осуществляться в приоритетном порядке. То же самое относится к их родным и близким участников.

До этого российский лидер поблагодарил российские регионы за поддержку участников СВО и их семей. Об этом он заявил на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Выслушав доклад главы региона, Путин отметил важность помощи военнослужащим и их родственникам. Президент подчеркнул, что благодарит за эту работу всех руководителей субъектов страны.