Расчеты FPV-дронов поразили наземных роботов ВСУ в зоне спецоперации

Операторы войск беспилотных систем группировки войск «Юг» уничтожили четыре наземных робототехнических комплекса боевиков киевского режима на Константиновском направлении специальной военной операции. Кадры боевой работы дроноводов публикует Минобороны РФ.

Командование ВСУ пыталось доставить на свои передовые позиции боеприпасы и продовольствие. Для этих целей использовались роботизированные платформы. Наша разведка вовремя обнаружила движение и передала координаты вражеских НРТК операторам ударных беспилотников. Расчеты FPV-дронов уничтожили все четыре платформы вместе с перевозимым грузом.

А на минувшей неделе операторы FPV-дронов поразили наземные робототехнические комплексы, бронеавтомобили иностранного производства и другую технику ВСУ. Дроны заходили на свои цели с малых высот. Это видно на кадрах боевой работы. Кроме того, операторы БПЛА вычислили места расположения и уничтожили элементы системы связи и укрытия боевиков в лесополосах.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.